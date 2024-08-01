На Щитовой построят пять восьмиэтажек

Архитектурный проект жилого комплекса на улице Щитовой в Гагаринском районе представили на рассмотрение Архитектурно-художественного совета Севастополя во второй раз, после доработки замечаний и предложений.

Комплекс планируется разместить в 150 метрах от берега моря, недалеко от парка Победы, с его многочисленными зелеными насаждениями. В нем будет пять восьмиэтажных зданий со встроенными коммерческими помещениями на первых этажах и техническими помещениями в подвальных. Два дома предполагается расположить на стилобате, а сам стилобат использовать в качестве размещения там парковки на 96 машино-мест для жителей комплекса. На территории также разместят открытую автостоянку на 69 машино-мест. При суммарной потребности в 195 машино-мест.

На территории застройки должны быть детские и спортивные площадки, площадки для хозяйственных целей и выгула собак. Озеленение составит 25% территории.

Разработчики отреагировали на ранее высказанные замечания архсовета, внесли изменения в расположение входных групп. Теперь лестничные клетки ориентированы на север, а входные группы расположены на южной стороне зданий.

Корректировки коснулись также фасадов, в частности, запроектировали декоративные ниши, ограждение балконов. Их закрыли глухими простенками для удобства жителей, частично витражными с металлическим ограждением «для закрепления красивого вида из квартир». На двух домах предусмотрели эксплуатируемую кровлю с зоной отдыха для взрослых. Цвет фасадов также привели в соответствие с требованиями дизайн-кода Севастополя. Дома будут кремово-белыми.

Пожелание провести археологические исследования пока не выполнено. Их должны , провести в процессе проектирования. Члены архсовета сочли также недостаточным предложенное озеленение и рекомендовали использовать больше дающих тень деревьев.

В целом, члены архсовета благосклонно отнеслись к внесенным изменениям, но очередные замечания все равно высказали. им не понравилась «скудная» пластика фасадов и их дробность.

Все это разработчики обещали в очередной раз исправить, доработать и изменить.