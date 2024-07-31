В половину сел газ пока не пришел

Уровень газификации на территории Севастополя — 88,7%, в том числе в сельской зоне — 56%.

Такие цифры озвучил губернатор Севастополя Михаил Развожаев 30 июля в Законодательном собрании, отчитываясь перед парламентом о работе своего правительства за 2023 год.

«Отдельное направление городского хозяйства — газификация. Уровень газификации на территории города составляет 88,7%, в том числе в сельской зоне — 56%. Так, подготовлена инфраструктура для газификации сел Байдарской долины — проложены сети низкого давления. Завершить работы по прокладке магистральных труб с высоким давлением планируется к концу этого года — началу следующего...», — сообщил губернатор.

Что касается догазификации, то в 2023 году подано 4034 заявки, заключено 1490 договоров, по 181 договору работы выполнены

М.Развожаев не стал углубляться в детали процесса газификации, но даже из представленных цифр понятно, что в прошлом году операторы программы ГУП «Севастопольгаз» и ПАО «Севастопольгаз» выполнили работ примерно на 10% от заключенных с клиентами договоров и менее 5% от поданных заявок.

В Севастополе в программу догазификации и социальной газификации подпадает более 18 тысяч домовладений. За три года ГУП «Севастопольгаз» в рамках этой программы подключил к газораспределительной сети 390 жилых домов.

В феврале сложности с газификацией М.Развожаев объяснял высокой ценой на газовое оборудование и предлагал решить вопрос через предоставление жителям рассрочки на его приобретение. Кроме этого 19 февраля, отчитываясь перед Президентом Владимиром Путиным, губернатор пожаловался на сложности по газификации севастопольских сел из-за того, что «на местности располагаются различные заповедники и особо охраняемые природные территории».

В марте 2024 года на программу социальной газификации в России Правительство дополнительно выделило один миллиард рублей. Средства были направлены в 57 регионов. С их помощью участникам программы планировалось предоставлять субсидию на покупку оборудования и проведение работ по подключению их домов к газовым сетям. Поддержку в размере не менее 100 тысяч рублей обещали участникам СВО и членам их семей, ветеранам Великой Отечественной войны, многодетным родителям, гражданам с невысокими доходами. Тогда же было принято решение о прокладывании сетей до границ участков домов в садоводческих товариществах, расположенных в границах газифицированных населенных пунктов.

Бессрочная программа догазификации — это бесплатное строительство региональным оператором газопровода до границы земельного участка индивидуального жилого дома в газифицированном населенном пункте. Внутри участка собственнику нужно самостоятельно обеспечить подключение к газу и установку оборудования. Льготникам и эти затраты компенсируют.