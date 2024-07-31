Сломавший самокат чужого ребенка мужчина арестован на двое суток

Не справившийся с эмоциями отец найден полицией и наказан судом.

В ходе мониторинга интернета полицейские Крыма выявили публикацию с видеороликом, на котором мужчина на детской площадке парка им.Юрия Гагарина в Симферополе на глазах у детей и их родителей ломает самокат.

Сотрудники Железнодорожного отдела полиции УМВД России по городу Симферополю быстро установили личность правонарушителя. 36-летнего уроженца Нижнегорского района доставили в отделение для выяснения всех обстоятельств происшедшего.

Со слов задержанного, он гулял в парке с сыном, когда на детской площадке в мальчика случайно въехала маленькая девочка на детском самокате. Отец испугался за своего ребенка и, не справившись с эмоциями, сломал чужой самокат на глазах нескольких очевидцев. Свою вину он признал и уже компенсировал родителям девочки ущерб за сломанный двухколесный транспорт.

За хулиганство решением суда мужчине назначено наказание в виде двух суток административного ареста, сообщили в пресс-службе МВД Республики Крым.