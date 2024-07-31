Разрешили посещать эколого-просветительские маршруты «Заповедного Крыма»
Прежде запрещенные к посещению эколого-просветительские маршруты решением объединенной дирекции особо-охраняемых природных территорий ФГБУ «Заповедный Крым». Об этом сообщается на сайте ФГБУ.
Причина — устойчивое снижение класса пожарной опасности, основание — данные, предоставленные ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» о фактической пожарной опасности в лесах Крыма на 26 июля 2024 года.
Оформить разрешение на посещение маршрутов «Заповедного Крыма» можно с 27 июля.
Но в случае ухудшения погодных условий и при повышении класса пожарной опасности до самого высокого 5 уровня, возможно введение ограничений вновь.