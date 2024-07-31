Повысили подъемные идущим на СВО

Участникам СВО, которые заключат годовой контракт с Минобороны в период с 1 августа по 31 декабря 2024 года, положена единовременная федеральная выплата в 400 тысяч рублей.

Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин 31 июля. Деньги положены мобилизованным и контрактникам, в том числе и иностранцам. Раньше федеральная выплата идущим на СВО составляла 195 тысяч рублей.

Регионам также рекомендовано единоразово выплачивать таким контрактникам не менее 400 тысяч рублей за счет местных бюджетов.

В Севастополе мобилизованным выплачивали по 200 тысяч рублей.