Обнаженная женщина хотела изгнать бесов

В Севастополе задержали жительницу Евпатории, которая обнажилась на территории православного храма.

Странную посетительницу заметил охранник. Женщина обнажилась на территории храма, после чего перелезла через забор и скрылась.

Наряд Росгвардии задержал ее по горячим следам. 36-летняя жительница Евпатории пояснила, что хотела провести обряд изгнания бесов. Потом она изменила показания, заявив, что собралась идти на нудистский пляж.

Задержанную передали специальной бригаде скорой помощи.