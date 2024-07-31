На Новый год будем отдыхать 11 дней

Выходные дни 4 и 5 января, которые выпадают на субботу и воскресенье, перенесут на 3 мая и 31 декабря. В результате новогодние каникулы продлятся 11 дней — с 29 декабря по 8 января, сообщили в пресс-службе министерства.

Также выходные в следующем году ждут жителей России в феврале с 22 по 23 число; в марте с 8 по 9 число. В мае будет два периода выходных — и оба по четыре дня: с 1 по 4 и с 8 по 11 мая. Также четыре дня подряд будем отдыхать в июне — с 12 по 15 число, и в ноябре — со 2 по 4 число. Новогодние каникулы продлятся с 31 декабря 2025 года по 8 января 2026 года.

Согласно Трудовому кодексу нерабочими праздничными днями в РФ являются: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы; 7 января — Рождество Христово; 23 февраля — День защитника Отечества; 8 марта — Международный женский день; 1 мая – Праздник Весны и Труда; 9 мая — День Победы; 12 июня — День России; 4 ноября — День народного единства.