«Миранда» вышла в Краснодарский край

Крымский мобильный оператор связи теперь работает и в Краснодарском крае, чтобы крымчанам было легче мигрировать к ним, сохранив свой номер.

Лицензия, позволяющая оказывать услуги связи в Краснодарском крае в качестве виртуального оператора, была получена «Мирандой» в 2022 году.

«Мы в первую очередь заботимся об удобстве крымчан, ведь обслуживание у оператора, который находится в другом регионе, становится настоящим испытанием. Клиенты федеральных операторов, проживающие в Крыму, чтобы получить полноценное обслуживание вынуждены ездить «на материк», в Краснодарский Край — салонов связи на полуострове у «федералов» нет. «Миранда» может дать крымским абонентам качественный сервис здесь и сейчас, а не в отдаленном будущем, причем по доступным тарифам. Мы не просим чужого, но абоненты полуострова должны вернуться в родную гавань — подобно тому как в 2014 году Крым вернулся в Россию», — считает генеральный директор «Миранды» Игорь Жижикин.

Так как «Миранда» имеет лицензию на работу и в Краснодарском крае, и фактически там работает, абоненты федеральных операторов могут переходить к этому оператору внутри одного региона.

«Законодательно все корректно. Однако мы сталкиваемся с необоснованными отказами и проволочками. Удовлетворяется около 3% заявлений на портацию абонентов от федерального оператора в адрес «Миранды», — озвучила неприятные факты «мобильного рабства» директор b2c «Миранды» Ирина Кузьмина.

Компания «Миранда-Медиа» работает в Крыму и Севастополе с 2014 года, с мая 2024-го — как сотовый оператор. В ДНР и ЛНР ее сеть находится в опытно-коммерческой эксплуатации. В Запорожской и Херсонской области «Миранда» работает с 2022 года под брендом «МирТелеком». Краснодарский край стал седьмым регионом России, куда вышел этот крымский оператор.