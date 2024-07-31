Строил причалы, молы, доки

Имя Михаила Арташесовича Мазлумяна хорошо известно многим севастопольцам. Более 20 лет он бессменно возглавлял одно из крупнейших предприятий города — трест «Крымморгидрострой».

3 августа исполняется 100 лет со дня рождения этого человека. Его и возглавляемого им коллектива наследие — многочисленные доки, причалы, в том числе глубоководные, а еще молы, стапели в Крыму и за его пределами. Без объектов, построенных под его руководством, трудно представить Севастополь и Крым.

Биография М.Мазлумяна — отражение его времени, о чем говорят многочисленные свидетельства, бережно хранимые семьей. Дочь, зять и внучка накануне даты пришли в редакцию «Севастопольской газеты» с целой кипой документов и фотографий: довоенных, военных, послевоенных.

Пехотный разведчик

После окончания в 1942 году сухумской средней школы М.Мазлумян поступил в Тбилисский институт инженеров железнодорожного транспорта, но, даже не начав учиться, добровольцем (возраст был не призывной) ушел на фронт.

Воевал на подступах к Кавказу, после был определен в разведку, где со временем был назначен командиром отделения пешей разведки 177-го стрелкового полка 236-й Днепропетровской дивизии. Неоднократно ходил в тыл врага, добывал «языка», важные сведения о противнике. Награжден Орденом Красной Звезды. В 1943-м под Кременчугом был тяжело ранен, лишился глаза, полгода лечился в госпитале, из которого вышел инвалидом. Последнее, впрочем, не помешало ему продолжить службу в тыловой части до самого конца войны.

В числе других наград комсомолец М.Мазлумян получил Почетную грамоту ЦК ВЛКСМ, которой его наградили в 1945 году.

Восстанавливал разрушенный Севастополь

После Победы демобилизовался и поступил в Тбилисский институт инженеров железнодорожного транспорта, получил диплом инженера-строителя. В 1950-м вместе с супругой, тоже инженером-строителем, приехал восстанавливать разрушенный Севастополь. Начал трудиться мастером Горкомхоза, оттуда перешел в трест «Водоканал», где прошел путь от рядового инженера до главного. В 1957 году он и супруга (инженер «Гипрограда») были награждены почетным знаком «Отличник строительства Севастополя».

Степень доверия

Чернореченское водохранилище, без всяких преувеличений, можно считать детищем М.Мазлумяна. Интересный документ касается полномочий, которыми наделили нового управляющего этой стройкой. Это была доверенность, выданная исполкомом Севастопольского городского совета депутатов трудящихся, согласно которой М.Мазлумяну как и.о.начальнику управления по строительству Чернореченского водопровода доверяется «производить от имени Управления все банковские операции, наем и увольнение сотрудников, представительствовать от имени управления в комиссиях и совещаниях, выступать в судебных и арбитражных органах и кончать дело миром».

Собственно, с этого и началась его карьера гидротехника. К этому времени в Севастополе уже создали целое подразделение для восстановления и строительства гидротехнических сооружений.

Уже опытного строителя и организатора производства М.Мазлумяна в марте 1958-го назначили руководить УНР-328, а с мая 1961-го — СУ-432. Он полностью оправдал оказанное доверие, проявив незаурядные способности, отдавая много сил и энергии строительству морских и гидротехнических сооружений в Севастополе, на Южном берегу Крыма, в других морских портах страны.

В 1966 году на базе Су-432 был создан трест «Крымморгидрострой», где М.Мазлумяна назначили управляющим.

Великолепный век

В те времена страна остро нуждалась в гидротехнических и берегоукрепительных сооружениях, их надо было строить на Крымском полуострове, а также на Азовском побережье, где работали буксиры, плавкраны, водолазные боты, новейшая по тем временам морская и строительная техника.

Это был поистине великолепный век для гидростроителей, предприятие работало на множестве объектов с большими объемами работ. В определённые периоды в «Крымморгидрострое» трудились сотни людей, воплощавшие в жизнь сложные проекты и собственные разработки.

— Строили портовые сооружения различной конструкции: причалы, молы, волномолы, пирсы, целые портовые комплексы. Зоной ответственности гидростроителей также стали берегоукрепительные и противооползневые сооружения: стенки, буны, шпоры, глубоководные водовыпуски, коллекторы, трубопроводы, очистные сооружения, канализационные насосные станции.

В списке значимых объектов предприятия — Севастопольский морской рыбный порт в бухте Камышовой и ее восточный мол, сухой док завода «Залив» в Керчи, берегозащитные сооружения по всему Южному берегу Крыма, причалы в Массандре, Мариуполе и Темрюке, глубоководный причал в порту Салиф (Йемен).

Это был великолепный век еще и потому, что под руководством М.Мазлумяна трест «Крымморгидрострой» построил более 400 тысяч кв.м жилья для своих работников.

К слову, специалисты треста работали также далеко за пределами страны: в Афганистане, Йемене, Финляндии, Монголии и Вьетнаме.

Патриот

М. Мазлумян действительно был патриотом Севастополя и треста. Уйдя на пенсию, до самой кончины в 1999 году он работал там заместителем главного инженера, главным технологом.

В понятие патриотизма он также вкладывал отношение в коллективе предприятия —чуткое, доброжелательное, душевное. Вместе ходили на демонстрации, ездили на экскурсии, всем коллективом отмечали День строителя.

Таким он и запомнился тем, кто проработал с ним годы: вечно «горящим на работе», требовательным, но заботящимся о коллективе. Он был настоящим севастопольцем!