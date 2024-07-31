Будут ремонтировать подпорную стену, строить жилье и рисовать граффити

Из пяти архитектурных проектов, рассмотренных 31 июля на заседании архитектурно-художественного совета, приняли только три, еще два отправили на доработку.

Большая часть проектов была рассмотрена повторно, вы том числе пять восьмиэтажек на улице Щитовой и экорынок на Монастырском шоссе.

Но если архитектурный проект первого на этот раз одобрили, с учетом доработанных замечаний, то экорынок в очередной раз направили доводить до состояния, понятного членам Архсовета, с рекомендацией в следующий раз представить визуализацию с учетом уже существующих нестационарных торговых объектов и фактического использования рынка.

Не прошел через архитектурное сито и проект ресторана на набережной Клокачева – представленная разработка показалась архитекторам хоть и интересной, но слишком вычурной и не соответствующей имеющейся застройке.

Не без замечаний был принят проект граффити с изображением Героя Советского Союза Владимира Пилипенко на фасаде средней школы №60.

Граффити хотят нанести на фасад школы в рамках федерального партийного проекта «Имена героев».

Договорились, что разработчики представят несколько вариантов изображения, после чего худсовет даст свою окончательную оценку и предложение, что именно будет изображено на фасаде здания.

Без каких-либо замечаний одобрили проект подпорной стены в районе улицы Мокроусова, 7.

Еще и потому, что в свое время уже выработали концепцию реставрации и восстановления подпорных стен на территории Севастополя.