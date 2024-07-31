Более 20 тысяч человек посетили Новый Херсонес в первый день работы

Новый музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес» в Севастополе, который открылся 30 июля для всех желающих, в первый день работы посетили более 20 тысяч человек, сообщили в его пресс-службе.

«Среди первых гостей комплекса были не только жители Севастополя и Крыма, но и туристы из различных уголков России», — цитирует сообщение ТАСС.

Пока комплекс работает в тестовом режиме. Посетителей просят оставлять обратную связь после посещения комплекса через чат-бот — @newchersones_bot. «Нам важно знать ваше мнение о каждом аспекте: от удобства маршрутов до доступности информации», — пояснили в пресс-службе.

Согласно расписанию, парк работал 30 июля с 8.00 до 24.00. В первый день для посетителей была открыта вся территория парка, проводились экскурсии и исторические мастер-классы: стеклодувный, гончарный, ткаческий и другие. Однако из трех музеев для посещения открылся только один — Музей Крыма и Новороссии.

О комплексе

По данным фонда «Моя история», который курировал создание «Нового Херсонеса», общая площадь всей территории музейно-храмового комплекса — 22,4 гектара, общая площадь зданий — 144 тысячи кв.м, а площадь художественных фасадов 70 тысяч кв.м. Площадь благоустройства территории — 170 тысяч кв.м, в том числе посажено более 40 тысяч кустарников и деревьев, установлены 103 скульптурные композиции. Для комплекса было проложено более 100 км инженерных коммуникаций.