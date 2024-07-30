СевГУ — в десятке лучших вузов по направлению водного транспорта

Севастопольский государственный университет вошел в десятку отечественных вузов по подготовке специалистов в области кораблестроения и водного транспорта, сообщается в телеграм-канале вуза.

Рейтинг предметных направлений в этом году расширили до 36 позиций, а в списки лучших вошли 170 вузов из 43 российских регионов.

В список лучших по кораблестроению и водному транспорту включили 20 вузов, девятую занял СевГУ, опередив по рейтингу Мурманский государственный технический университет.

Возглавляет список Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, на втором месте — Дальневосточный федеральный университет, на третьем — Государственный университет морского и речного флота имени адмирала Макарова.