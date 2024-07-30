Проект реконструкции ЦКБ «Черноморец» рассмотрят на архсовете во второй раз

По мнению губернатора Михаила Развожаева, ремонтировать и строить гостиницу на площади Лазарева нужно. Об этом сообщил 30 июля, отвечая на вопросы после своего отчетного доклада в Законодательном собрании.

От 7 млрд рублей, которые инвестор планирует вложить, по его словам, отказываться нельзя.

Аргумент – новый объект размещения обеспечит городу новый уровень сервиса и новые рабочие места. Кроме того, реализация проекта приведет к преображению здания бывшего ЦКБ «Черноморец» и приведению в порядок окружающей территории.

– От проекта отказываться нельзя с точки зрения того, как в итоговом виде будет выглядеть проект. Я думаю, что в течение месяца-полутора будет представлен новый проект, который также будет рассмотрен на заседании Архитектурно-строительного совета, – сказал М.Развожаев.

Он также отметил, что с точки зрения нормативных документов, ничто не препятствует созданию такого объекта, необходимо только внести соответствуюшие существующей нормативной базе изменения.