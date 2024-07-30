Пособник СБУ приговорен к 14 годам колонии за покушение на убийство

Вынесен приговор 39-летнему уроженцу Винницкой области, который по заданию украинских спецслужб взорвал в Симферополе автомобиль с сотрудниками администрации Запорожской области. Чиновники выжили.

Следствием и судом установлено, что житель Симферополя Игорь Дынский в июне 2023 года начал сотрудничество со службой безопасности Украины и организовал покушение на убийство троих должностных лиц военно-гражданской администрации Запорожской области. За совершение этого преступления исполнителю было обещано 10 тысяч долларов США. Вознаграждение должно было поступить на счет его родственника, проживающего на территории Украины.

По намеченному плану был установлен маршрут передвижения должностных лиц из Мелитополя в Симферополь, приобретен гексоген, из которого в гараже исполнитель изготовил взрывное устройство. Механизм был установлен под газовый баллон автомобиля «Тойота Лэнд Крузер» и приведен дистанционно в действие ранним утром 19 июня 2023 года во время движения транспорта по Евпаторийскому шоссе. Троим находившимся в иномарке сотрудникам ВГА Запорожской области были причинены тяжкие телесные повреждения.

Пострадавшим была своевременно оказана медицинская помощь, они остались живы.

Исполнитель был установлен и задержан в ходе спецмероприятий сотрудниками республиканских управлений ФСБ и МВД России. Фигурант уголовного дела по ходатайству следователя был заключен под стражу, он дал признательные показания и оказывал содействие следствию.

При обысках по месту его жительства были изъяты предметы, используемые для создания взрывного механизма, пульт управления, электронные носители и мобильные телефоны, содержащие переписку с кураторами из СБУ.

29 июля приговором суда Железнодорожного районного суда Симферополя И.Дынский признан виновным в инкриминируемом преступлении и приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с выплатой штрафа в размере 500 тысяч рублей. По отбытию наказания он также ограничен в праве передвижения сроком на один год, сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Крым.