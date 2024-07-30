Началась история Нового Херсонеса

С 30 июля «Новый Херсонес» принимает посетителей. Музейно-храмовый комплекс построен в кратчайшие сроки — за один год и восемь месяцев.

На территории 22,4 гектара разместились три музея: посвященные Христианству, а также истории Античности и Византии, Крыма и Новороссии. Именно на этом месте в древнем Херсонесе в 988 году князь Владимир и его дружина приняли крещение, что навсегда изменило историю Руси.

Парк расположен недалеко от античного и раннесредневекового городища Херсонес и построен в едином ново-византийском стиле. На его территории также разместились паломнический и молодежный центры, амфитеатр, храм-парк, квартал ремесленников и большая прогулочная зона с широкими аллеями и парковыми скульптурами.

Посетителей, спустившихся по парадной лестнице от центрального входа в «Новый Херсонес» (с ул.Надежды Островской), встречает первый в мире Музей Христианства. Его величественный купол сравним с куполом храма Святой Софии в Константинополе. Это центральное здание «Нового Херсонеса». Отсюда, словно по дороге времени, мы направляемся к храму Святого Владимира, который возведен в месте, где равноапостольный князь принял крещение. После реставрации своды собора исполнены в мозаике. Более 50 миллионов деталей создают лики святых и сцены из писания. На площади перед собором установлен памятник князю Владимиру.

Рядом с Музеем Христианства расположился ажурный храм-парк во имя Святой Троицы. Здесь будут проводиться молитвы под открытым небом.

По дороге мы также увидим Музей Крыма и Новороссии. Его фасадные барельефы рассказывают об истории длинной более чем в два тысячелетия. В экспозиции музея античное переплетается с современными технологиями, увлекая посетителей в путешествие во времени.

Напротив расположился амфитеатр «Грифон-арена», где проводят театральные представления, а также воссозданный «Византийский квартал» с древней усадьбой, винодельней и гончарной мастерской.

По словам главного архитектора проекта «Новый Херсонес» Дмитрия Смирнова, основная идея при реализации проекта была в воссоздании традиционного русского стиля. «Наша задача была создать «Вечный город», — подчеркивает Д.Смирнов.

Во время раскопок на территории строительства парка археологами было обнаружено русло древней реки. Строители вывели реку на поверхность и дали ей название — Героон. Это слово означает античное святилище в честь героя. При раскопках были найдены древние склепы, которые стали частью археологического парка.

Идея создания уникального парка и духовно-просветительского центра «Новый Херсонес» принадлежит Владимиру Путину. К открытию садово-паркового комплекса от обратился в севастопольцам и россиянам, заявив, что «Херсонес — это сакральное место, здесь исток государственности России и русского народа. Президент хотел бы видеть это место «символом идентичности, глубоких корней, победы, развития, символом расцвета России».