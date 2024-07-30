Корону Жемчужины Черного моря получила красавица с Алтая

В Севастополе на летней концертной сцене курортного комплекса «Аквамарин» при традиционном аншлаге состоялся 28-й национальный конкурс красоты «Жемчужина Черного моря-2024».

Бороться за престижную корону в Севастополь приехали победительницы российских и международных конкурсов красоты из Татарстана, Алтайского края, Республики Крым, Донецкой и Луганской Народных Республик, Ростова-на-Дону, Пятигорска и других городов страны.

На сцене участницы «Жемчужины...» представили творчество известного севастопольского модельера Анастасии Силантьевой и крымского кутюрье Татьяны Брушко. Была показана коллекция модных российских брендов в стилизации Светланы Уразовой и авторские платья Юлии Меркуловой от российского бренда женской одежды BASA.

По решению жюри корону и ленту победительницы получила красавица из Алтайского края Алина Клокова. За 28-летнюю историю конкурса это первая победа моделей с Алтая в проекте «Жемчужине Черного моря».

А.Клоковой 18 лет, по гороскопу она Весы. Девушка учится в юридическом колледже при Алтайском Федеральном университете и имеет титулы «Мисс Барнаул» и «Мисс Алтайская регата-2024».

Первой вице-мисс конкурса названа Рамина Пронина из Республики Татарстан. Титул второй вице-мисс — у модели из Донецка Ангелины Даниловой, а третьей вице-мисс стала участница из Ростова-на-Дону Валентина Кучмистова.

В этом году был впервые учрежден титул «Юная Жемчужина Черного моря-2024». Его обладателем стала крымчанка Вера Смирнова.

Дипломы и подарки получили все участницы конкурса. Специального титула «Мисс КАРЕ-2024» удостоена Дарина Карпова из города Набережные Челны, а специальный приз от курортного комплекса «Аквамарин» у А.Даниловой.

В номинации «Севастопольская красавица» корону и диплом победительницы вручили Алине Цыбуле, а титул «Вице-мисс Севастопольская красавица-2024» получила Валерия Деревянченко.

Всем участницам шоу под звездами были вручены цветы от компании Cvetokus.ru и интерьерного салона KARE, специальные призы от компании «Размарин», магазина Heaven Jewelry и других многочисленных партнеров проекта.