Юрий Круглов покорил очередной восьмитысячник

Знаменитый севастопольский альпинист совершил восхождение на вторую по высоте вершину мира — К2 (Чогори). Это пятый восьмитысячник, покоренный нашим «Снежным барсом» .

Новость сообщили в Федерации альпинизма и скалолазания Севастополя, ее президент — Ю.Круглов.

«Долгожданная суперновость! Вчера, 29 июля 2024 года, в 4.30 утра Юрий Круглов поднялся на вершину горы К2 (8614 метров). Это вторая по высоте горная вершина мира. Вечером того же дня Юрий Игоревич спустился в Базовый лагерь. Поздравляем нашего севастопольского суперальпиниста Юрия Круглова с успешным восхождением! Гордимся и ждем дома!» — сообщили в федерации.

К2 покорилась только со второй попытки. В прошлом году Ю.Круглов поднялся лишь до высоты 8300 м. По его словам, было не нужно ломать голову, на какую гору пойти следующим летом: «Следующий июль — опять К2. [...] Гора достойная, интересная, нескучная».

Сам Ю.Круглов о новом успешном восхождении написал в соцсетях очень кратко: «Вчера в 4.30 утра поднялся на К2. Встретил рассвет. В 22:00 вернулся в базлаг».

В числе самых знаковых восхождений севастопольского альпиниста — бескислородное восхождение на гору Чо-Ойю (8201 м) в 2014 году, на вершину Манаслу (8163 м) в 2016-м, Дхаулагири (8167 м) в 2017-м и на Эверест (8848 м) в 2019 году. На каждом покоренном восьмитысячнике он оставлял флаг Севастополя.

К2 — Чогори (8611 м) — самый северный восьмитысячник мира. Находится в хребте Балторо на границе Гилгит-Балтистана и Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, в горной системе Каракорум к северо-западу от Гималаев. Чогори известна как «Дикая гора» из-за чрезвычайной сложности восхождения.

Всего на Земле 14 горных вершин высотой выше 8000 м.