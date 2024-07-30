Глэмпинг в районе пляжа «Дельфин» могут ликвидировать, грант отобрать

На этот раз претензии относительно существования глэмпинга на лесном участке в районе бухты Ласпи, высказали специалисты Севприроднадзора.

Сейчас они ведут претензионную работу, такая информация прозвучала 30 июля после отчетного доклада заксобранию губернатора Михаила Развожаева о деятельности его правительства за 2023 год.

Претензии выставлены в том числе ООО «Алника», которое получило грант на строительство глэмпинга и, как оказалось, установило модульные домики, вбив сваи в нестабильные грунты.

Однако, как заявила на заседании заместитель губернатора Мария Литовко, с точки зрения безопасности вопросы сняты, но остались иные вопросы у Севприроднадзора, с точки зрения ввода объекта в эксплуатацию.

М.Литовко не конкретизировала суть претензий, сказав лишь, что, если договор будет расторгнут, фирме придется вернуть ранее полученный грант.

— У нас есть четкое убеждение, что мы этот проект ликвидируем, потому что он не соответствует задуманному. Мы обсуждали его на заседании правительства, оказалось, что это не то, что хотели, — отметил М.Развожаев.

Севастополь в 2022 году получил 150 млн рублей на развитие туристической инфраструктуры. Управление туризма выдавало гранты на «создание модульных некапитальных средств размещения» — глэмпингов. Предполагалось, что при такой поддержке будет построено не менее 99 модульных средств размещения. Размер компенсации на один модуль — гламурный шатер или фанерный домик — до 1,5 млн рублей. В рамках одного проекта нужно было построить не менее десяти круглогодичных модулей.

Но почему-то большинство грантовых глэмпингов (построенных и непостроенных из-за возмущений горожан) размещалось в самых не подходящих для этого местах: в охраняемых природных территориях — урочищах Ласпи и Батилиман, а также в парке в районе городского парка «Учкуевка» на Северной стороне Севастополя.