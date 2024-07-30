Дома около Нового Херсонеса обещают докрасить с обратной стороны

Фасады домов на улице Ерошенко, покрашенные к открытию Нового Херсонеса в терракотовый цвет, остались недокрашенными с другой стороны, о чем сообщают жители этих домов.

Также они жалуются, что при отремонтированных фасадах, подъезды домов так и остаются не отремонтированными. Еще одна претензия касается замены окон в подъездах: открыть теперь возможно только форточки.

В ходе заседания заксобрания 30 июля, на котором губернатор Севастополя Михаил Развожаев представил отчетный доклад по работе его правительства в 2023 году, он пообещал провести в подъездах косметические ремонты в рамках бюджетных средств, за счет образовавшейся экономии. Что касается покраски, то, по его словам, из-за спешки, связанной с открытием Нового Херсонеса, строители сосредоточились на визуальной части.

— Я не приветствую такие подходы. Соответствующие замечания были высказаны. Всё это надо доделать, — сказал М.Развожаев на критику.

Он также пообещал разобраться с форточками.

Как сообщалось, Севастополь получил субсидию в 450 миллионов рублей для ремонта домов на улицах Ерошенко и Надежды Островской в едином стиле с музейно-храмовым комплексом «Новый Херсонес». На эти деньги должны были отремонтировать фасады и крыши, вставить в подъездах окна и двери. Верхние этажи для придания домам «византийского стиля» аврально выкрасили в терракотовый цвет.