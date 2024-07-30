Автомобиль арестовали за долг в 913 тысяч рублей

Во время рейда «Должник» сотрудники ДПС и судебные приставы выявили злостного неплательщика. Мероприятие было направлено на поиск граждан, которые не платят штрафы за нарушение Правил дорожного движения.

В ходе проверки сотрудники ДПС Севастополя остановили Chevrolet Lacetti, принадлежащий 30-летнему местному жителю. Как выяснилось, собственник автомобиля является крупным должником. Его основной долг — 894 тысячи рублей — это просроченный кредит, а неоплаченных штрафов от Госавтоинспекции у мужчины накопилось на 19 тысяч.

Судебные приставы наложили арест и изъяли транспортное средство. Забрать автомобиль владелец сможет, только погасив задолженность в полном объеме и оплатив исполнительский сбор и услуг штрафстоянки.

«В случае неуплаты административного штрафа в установленный срок, постановления о наложении штрафа направляются в службу судебных приставов исполнителей на принудительное исполнение, а лицо привлекается к административной ответственности за неуплату штрафа в срок, предусмотренный частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ», — предупреждают сотрудники.

Госавтоинспекция Севастополя призывает севастопольцев своевременно оплачивать свои задолженности, а узнать о них можно с помощью портала Госуслуг.