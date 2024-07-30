Аренду территории у горы Гасфорта продлили на три года

Аренду земельного участка у горы Гасфорта мотоклубу «Ночные волки» продлили до 2028 года. Об этом 30 июля на заседании Законодательного собрания рассказал губернатор Михаил Развожаев.

По его информации, аренда данного земельного участка истекает в текущем году, однако согласно федеральному закону у арендаторов возникает безакцентное право продления действующих договоров аренды, поэтому мотоклуб «Ночные волки», обратился с просьбой о продлении договора, в результате чего он был продлен еще на три года, то есть до 2028 года.

– Такая возможность была у любого арендатора государственной земли, мы не имели права отказать им в рамках федерального законодательства, – пояснил М.Развожаев.

По его словам, в дальнейшем, когда и новый договор истечет, если никакого вменяемого плана по развитию этой территории не будет предложено, дальнейшая судьба этой территории будет рассмотрена на конкурсной основе и решена в соответствие с предлагаемыми концепциями.

Напомним, что договор аренды был предоставлен в мае 2015 года на 2,7 квадратных километра (по цене 500 рублей за квадратный метр) в районе горы Гасфорта, расположенной в Балаклавском районе на левом берегу реки Черной, сроком на 10 лет. На территории земли, предоставленной в аренду «Ночным волкам», также находится водохранилище — затопленный карьер. На землю горы Гасфорта претендует горнодобывающее предприятие «Балаклавское рудоуправление», но, по словам губернатора С.Меняйло, оно лишь владеет зданием на данной территории, что к тому же еще требует дополнительного документального подтверждения.

Организация «Ночные волки» запланировала на горе Гасфорта Центр патриотически-спортивных мероприятий. Тут должны были проходить мотогонки, драгрейсинг и прочее.