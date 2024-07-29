В Гвинее совместно изучают экологию речных экосистем

По сообщению пресс-службы Института биологии южных морей, 26 июля в столице Гвинеи Конакри стартовала вторая совместная экспедиция ученых ИнБЮМа и Центра морских и прибрежных исследований Гвинеи CEREMAC-G.

Работа экспедиции — это часть международного проекта по разработке новой комплексной методики оценки экологического состояния экосистем речных бассейнов в условиях тропической зоны.

Работа ученых будет проходить в экспедиции в сложных климатических условиях, однако ученые поставили своей целью проследить динамику изменений в бассейне реки Фатала в разные сезоны. На первом — до 28 августа — специалисты будут выполнять отдельные задачи, в том числе по отбору проб воды и донных отложений, сбору образцов растительности и почвы, проведению гидроакустических исследований.

В летнем этапе экспедиции принимают участие девять севастопольцев — сотрудники ИнБЮМа.