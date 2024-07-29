Утвержден порядок размещения партий в избирательных бюллетенях

На заседании Севастопольского городской избирательной комиссии жеребьевкой определили, в каком порядке будут размещены названия партий в бюллетенях для голосования на сентябрьских выборах депутатов Законодательного собрания.

«Очередность вскрытия конвертов с номерами соблюдалась в последовательности, соответствующей хронологическому порядку регистрации избирательных объединений Министерством юстиции РФ и управлением Министерства юстиции РФ по Севастополю», — сообщили пресс-служба Севгоризбиркома.

Под номером один в бюллетене разместится политическая партия «Коммунистическая партия «Коммунисты России»; под вторым — Севастопольское региональное отделение партии «Единая Россия»; третьей в списке идет региональное отделение партии «Новые люди»; четвертыми — Севастопольское городское отделение Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ); пятыми — городское отделение политической партии ЛДПР; замыкает список — партия «Справедливая Россия — За правду».

Выборы депутатов заксобрания пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года. 16 депутатов избираются по партийным спискам, остальные восемь — по одномандатным округам.