Расписание катеров в Инкерман изменили

На линию «Графская пристань — Инкерман» добавили два дневных рейса. Раньше местные жители могли воспользоваться катером только утром и вечером.

Более четырех месяцев с момента возобновления катерного сообщения инкерманцы просят департамент транспорта изменить неудобное для них расписание. Последний вечерний катер из города отправляется в 18.25, а первый утренний из Инкермана — в 7.55. Такое расписание пассажиры называют неприемлемым — катером невозможно добраться на работу утром, а вечером — вернуться домой.

К тому же из семи обозначенных в расписании рейсов с Графской пристани всего четыре доходят до конечной точки — Инкермана.

И вот с 22 июля расписание изменили. Время отправления утреннего и вечернего рейсов осталось прежним, но добавились два дневных. Теперь катера с Графской пристани отправляются в 7.00, 11.00, 15.00, 18.25. А из Инкермана до центра города можно добраться на катере, отчаливающем в 7.55, 11.55, 15.55, 19.10.

В выходные и праздничные дни выполняются только два рейса: от Графской пристани — в 7.00 и в 17.00, от Инкермана— в 7.55 и в 18.05.

Не довольны пассажиры и тем, что в рейс на Инкерман теперь включен заход на «Авлиту» («Авал»). Ранее такой рейс выполнялся непосредственно предприятием и не был связан с данным городским маршрутом.