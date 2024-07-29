Открыли мемориальную доску контр-адмиралу Александру Трофимову

Накануне Дня ВМФ в Севасатополе у дома на улице Гоголя, 10 открыли памятную доску контр-адмиралу Александру Трофимову. Событие приурочили к 100-летию А.Трофимова и 50-летию со дня его гибели.

В торжественной церемонии, организованной флотом и городом, приняли участие сын контр-адмирала, писатель-маринист, капитан 1 ранга в отставке Никита Трофимов, родственники, ветераны флота, моряки-черноморцы, представители двух ветвей городской власти, общественность.

А.Трофимов — уроженец Севастополя, ветеран Великой Отечественной войны, офицер, командир, талантливый военачальник, всю свою жизнь отдавший служению Отчизне.

Как рассказа Н.Трофимов, Великая Отечественная война ворвалась в судьбу отца, когда ему было всего 16. В полдень следующего дня он уже имел направление военкомата в город Молотов на учебу в высшее авиационное военно-техническое училище ВВС ВМФ. С 1942 года А.Трофимов уже участвовал в боевых действиях, в том числе в Керченско-Эльтигенской десантной операции. После Победы в составе Четвертой минно-торпедной авиационной дивизии был перебазирован на Тихоокеанский флот, участвовал в разгроме Японии.

В высшее военно-морское училище во Владивостоке он поступил уже после войны, завершив учебу в 1949-м в Каспийском высшем военно-морском училище.

Потом была служба на тральщиках на Северном флоте, участие в боевом послевоенном тралении, за что в мирное время был награжден медалью «За боевые заслуги».

Следующими жизненными этапами стала служба на больших кораблях: командовал эскадренным миноносцем «Отважный», крейсером «Александр Невский», был начштаба 8-й эскадры спецназначения.

Об этом особом этапе службы А.Трофимова рассказал присутствующий на мероприятии Почетный гражданин Севастополя адмирал Игорь Касатонов. По его словам, то были сложные годы выхода Военно-Морского флота СССР на просторы мирового океана, что потребовало формирования нескольких воинских эскадр, в том числе 8-й Индийской эскадры, имевшей очень специальное назначение. В ее создании и принял участие А.Трофимов, став затем начальником штаба и командиром эскадры.

— Осваивая космос, наши космические аппараты должны были приводняться в Индийском океане, важно было поднять их и произвести регистрацию тех замеров, которые эти космические аппараты производили во имя обеспечения безопасности страны. Для этого необходимо было отладить систему поиска и подъема этих аппаратов. Индийская эскадра успешно решала все эти задачи, невзирая на отдаленность и сложные условия службы, — рассказал И.Касатонов.

Своей третьей войной А.Трофимов называл службу советником командующего ВМФ Сирийской Арабской Республики и руководителем группы советников и специалистов Военно-морского флота СССР. Там он трагически и погиб 26 июля 1974 года. Похоронен контр-адмирал на Мемориальном кладбище коммунаров в родном Севастополе.

— Судьба подарила мне всего лишь 13 коротких лет, которые я мог общаться со своим отцом. Он всегда был и остается для меня самым главным, самым ярким ориентиром в жизни, — сказал Н.Трофимов.

Он также выразил благодарность неравнодушным севастопольцам, кто помог установить мемориальную доску в честь отца. Среди них — архитектор Галина Ботсул, которая в невероятно короткий срок разработала дизайн-проект для департаментов архитектуры, культуры, а также Севнаследия.

— С моей стороны это не был подвиг, самое главное, что я поняла, работая над проектом, что А.Трофимов ощущается живым, несмотря на вековую дату, по поводу которой мы собрались сегодня, — поделилась Г.Ботсул.

«Севастопольская газета» сообщала, что установка мемориальной доски оказалась сопряжена со сложностями, в том числе бюрократическими. Н.Трофимову изначально отказали в разрешении установить доску непосредственно на доме, где жил отец и где и по сей день находится квартира сына. Причина отказа — охранный статус дома. Установка мемориальной доски на воротном пилоне — альтернативное решение, на которое согласились родственники контр-адмирала и чиновники Севнаследия.

Отметим, что саму мемориальную доску Н.Трофимов изготовил на собственные средства.