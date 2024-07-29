Госдума начала рассмотрение законопроекта о Дне воссоединения Крыма с Россией

Депутаты Государственной Думы начали рассмотрение законопроекта, согласно которому 18 марта должно стать новой памятной датой — Днем воссоединения Республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией в 2014 году, сообщила ТАСС парламентарий от Севастополя Татьяна Лобач.

Ранее предложение о новой памятной дате высказывалось в среде общественников — его озвучила на круглом столе, приуроченном к 10-летию воссоединения Крыма с Россией, сопредседатель центрального штаба общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России», депутат Госдумы Елена Цунаева. Согласно федеральному закону «О днях воинской славы и памятных датах России», сейчас в списке 17 дат: День российского студенчества, День космонавтики, День памяти и скорби, День Конституции Российской Федерации и другие. При этом в нем значатся и две даты, связанные с новыми территориями на юге страны: День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи в 1783 году и День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией в 2022 году.

«Мы считаем, что это дата, которая изменила ход событий новейшей истории — 18 марта, день воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Именно 18 марта был момент подписания документа, согласно которому в Российской Федерации появились два новых субъекта: город федерального значения Севастополь и Республика Крым. Мы предложили внести его [в федеральный перечень памятных дат]», — сказала Т.Лобач.

Согласно данным автоматизированной системы обеспечения законодательной деятельности, законопроект уже зарегистрирован в Госдуме и прошел первые предварительные стадии согласования. До 22 августа должны быть предоставлены отзывы, предложения и замечания к законопроекту. Его рассмотрение предполагается в ходе осенней сессии 2024 года.

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что официальное название даты предлагается как День воссоединения Республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией (2014 год). «События «русской весны» по праву заняли центральное место в истории нашего государства ХХI века. Возвращение Крыма и Севастополя в состав России позволило избежать кровопролития в регионе, запустило процессы построения многополярного мира и привело к восстановлению исторической справедливости», — сказано в документе.

О воссоединении Крыма с РФ

Крым и Севастополь вернулись в состав России после референдума, проведенного в марте 2014 года на фоне госпереворота на Украине. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова, за воссоединение с Россией высказались 96,7% жителей Крыма и 95,6% севастопольцев. 18 марта 2014 года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием.