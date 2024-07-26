Жемчужин ищут под алыми парусами

В этом году на севастопольский подиум выйдут модели — победительницы конкурсов красоты из Татарстана, Алтайского края, Республики Крым, Донецкой и Луганской народных республик, Ростова-на-Дону, Пятигорска, Севастополя и других городов.

За время подготовки к конкурсу девушки побывали в аквапарке «Зурбаган», познакомились с исторической частью Севастополя, вышли в море на яхте под алыми парусами.

Ну а воочию участниц «Жемчужины...-2024» можно будет увидеть 27 июля на летней концертной сцене «Аквамарина».

У проекта долгая и богатая история. За 28 лет победительницы «Жемчужины...» побеждали и на конкурсах «Мисс Россия», «Краса России», «Российская красавица», участвовали в конкурсах «Мисс мира», «Мисс Вселенная», «Мисс Европа». На конкурсе красоты «Мисс Мира-2011», который проходил в Лондоне, победительница севастопольского международного фестиваля «Жемчужина Черного моря» Ярослава Куряча вошла в ТОП-15 самых красивых девушек планеты. Победительница конкурса «Жемчужина Черного моря-2012» Ольга Стороженко на конкурсе «Мисс Вселенная-2013» в Москве вошла в ТОП-16 этого престижного проекта.