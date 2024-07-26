Устанавливают еще один памятник князю Владимиру

У Свято-Владимирского собора в настоящее время идет монтаж статуи. Скульптурное изображение крестителя Руси устанавливают в 500 метрах от памятника этому же историческому персонажу.

На 28 июля в Новом Херсонесе намечено провести освящение музейно-храмового комплекса и открытие отреставрированного Свято-Владимирского собора. Новый памятник устанавливают как раз у этого храма.

Напомним, Севастополю в 1993 году подарили бронзовую статую князя Владимира авторства московского скульптора Вячеслава Клыкова. Ее установили на площади у центрального входа в археологический заповедник «Херсонес Таврический». Спустя некоторое время памятник убрали и целый год общественность города решала, где ему место. Предлагалось несколько вариантов, в том числе у Владимирского собора на территории Херсонеса, в сквере у собора Петра и Павла на постаменте, оставшемся от скульптуры Максима Горького. Сейчас там стоят бронзовые Кирилл и Мефодий.

К весне 1994 года нашли компромиссное решение и установили памятник в сквере на перекрестке улиц Ерошенко, Древняя и Дмитрия Ульянова. Доминирующее положение возвышенности позволяло визуально связать памятник с Херсонесом — его оборонительными стенами, центральной площадью и расположенным на ней Владимирским собором. Скромная церемония открытия состоялась 28 июля 1994 года.

В настоящее время это объект культурного наследия — памятник Владимиру Великому. Общая высота памятника — 5,2 м, высота скульптуры — 3,2 м.

Новый памятник будет значительно крупнее.