Участников драки в Комсомольском парке оштрафовали и вышлют

Ленинский районный суд Севастополя вынес решение в отношении пятерых граждан государства Центральной Азии. Они находились на территории Российской Федерации нелегально.

Суд им назначил штраф с принудительным административным выдворением за пределы территории РФ.

Один из этих пяти нелегальных мигрантов — 20-летний уроженец Республики Таджикистан. Приговором мирового судьи он признан виновным в причинении телесных повреждений 17-летнему жителю Севастополя, относящихся к легкому вреду здоровья. О размере полученного наказания по этой уголовной статье пресс-служба Ленинского районного суда не сообщает.