Стрелял, но не убил

Ревнивец проведет в колонии шесть лет и шесть месяцев.

Кировский районный суд Республики Крым признал 62-летнего жителя района виновным в покушении на убийство бывшей жены и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев исправительной колонии строгого режима.

Судом установлено, что в январе 2024 года житель с.Журавок на почве ревности к своей сожительнице зашел в комнату потерпевшей, которая спала, и выстрелил в нее из самодельного огнестрельного оружия. Женщина проснулась и сбежала в другую комнату, забаррикадировалась и вызвала полицию и «скорую».

Подсудимый в судебном заседании свою вину признал. Пояснил, что с женой они были в разводе, но продолжали проживать совместно. Принять информацию, что бывшая жена планирует уйти от него к другому не смог.

Приговор не вступил в законную силу.