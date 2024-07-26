Ремонт Ласпинской эстакады продолжат осенью

Ремонт Ласпинской эстакады продолжат в сентября, в пока движение по противообвальной галерее в районе Ласпинского перевала восстановили, сообщил 22 июля на аппаратном совещании в правительстве Севастополя директор департамента транспорта Станислав Таматаев.

По его информации, схему движения на этом участке дороги в сторону Ялты пересмотрели вместе со схемой организации ремонтных дорог.

– Поменяли немножко планы работ, движение открыто в обе стороны, активно займемся этим в сентябре, постараемся избежать перекрытий, – сказал С.Таматаев.

С.Таматаев также сообщил, что по состоянию на сегодня, на 99 объектах по ремонту дорог работы завершены в полном объеме, это почти 47 километров. По двум объектам – улицы Кавказская и Каспийская – ремонтные работы находятся в высокой стадии готовности, по 20 автодорогам ремонтные работы – в начальной стадии или запланированы, однако до ноября будут завершены в полном объеме.