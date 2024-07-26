Придумывать названия улицам могут только местные жители

В Севастополе много улиц с красивыми названиями — Ландышевая, Янтарная, Кипарисовая и Эдельвейсовая, переулки Кофейный и Хризантем. В недавно опубликованном реестре наименований — более 1,7 тысяч улиц, включая сельские. Среди них есть и новые, названные в честь героев СВО.

Кто решает, как назвать улицы?

Названия улицам присваивает топонимическая комиссия. Ее возглавляет губернатор, а в состав входят члены правительства, общественники, историки и писатели, лингвисты, представители архива.

— Заседания топонимической комиссии происходят по мере появления объектов для наименований — примерно два раза в год. Новые улицы появляются довольно редко, в основном обсуждения касаются названий скверов и остановок, — рассказал «Севастопольской газете» начальник отдела адресации Сергей Бурдыко.

Очередное заседание топонимической комиссии намечено на конец июля. Повестка известна: департамент транспорта предлагает изменить названия остановок. Например, в Балаклаве есть остановка «Магазин «Варшава», а в поселке Сахарная Головка — «Магазин «Алладин», их переименуют по названиям прилегающих улиц, а не торговых точек.

В управление разрешительной документации и адресации правительства Севастополя приходит много писем.

— Писем приходит много, бывают и курьезные. К примеру, пишут жители Чувашии: «У нас есть национальный герой, давайте назовем улицу в Севастополе его именем». Но инициировать присвоение улицам названий может только житель Севастополя, давно зарегистрированный в городе, — пояснил С.Бурдыко.

Хотели переименовать Приморский бульвар

Впрочем, порой и местные жители выступают с невероятными инициативами, к примеру, переименовать улицу Ленина и Приморский бульвар. Но это в принципе невозможно: исторические названия являются объектами культурного наследия.

— Есть перечень улиц, которые запрещено переименовывать — это исторические улицы. Были предложения по-другому назвать улицу Ленина и даже Приморский бульвар — ему хотели присвоить имя адмирала Грейга. Но Приморский бульвар навсегда останется Приморским бульваром. Вообще переименования происходят крайне редко, так как это создаст много проблем с переоформлением документов, карт. Людям придется менять место прописки, вряд ли это кому-то понравится, — объяснил начальник отдела адресации.

Иногда бывают накладки, связанные с «Яндекс.Картами». Если улица не имеет официального названия, то в картах, опубликованных в интернете, их могут назвать как угодно. Из-за этого иногда получается, что две улицы называются одинаково.

— Нам звонят, жалуются: «Вызвали такси, а машина уехала не туда, а на другую улицу». Ну а мы в такой ситуации ничего не можем сделать, — рассказал С.Бурдыко.

В прошлом году в севастопольском селе Полюшко появилось сразу несколько новых улиц и переулков, названных в честь героев СВО: улицы Александра Боброва, Алексея Куликова, Юрия Линкина, Евгения Селютина, Дмитрия Мельниченко, Германа Гутько, переулки Леонида Абдокова и Никиты Максименко. Эти улицы и переулки уже есть в обновленном реестре, который в июле был опубликован на сайте городского правительства.

Между прочим, правило десяти лет в отношении героев СВО не действует. Главное, чтобы это было согласовано с Минобороны РФ, губернатором и родственниками. Если родственники свое разрешение на дадут, то и улицы с именем их героя не появится.

Летчики, маршалы, поэты и цветы

В названиях севастопольских улиц есть буквально всё: 12 месяцев, драгоценные камни, разнообразие цветов, фруктов, имена поэтов и писателей. Сказывается и военное прошлое и настоящее города — немало улиц и переулков напоминают о маршалах, адмиралах, капитанах, генералах, летчиках и летчицах, о комбатах и комдивах, разведчиках, штурманах и даже о военных строителях и военных корреспондентах.

Не могла не сказаться в топонимике близость моря — об этом свидетельствуют улицы Большая Морская, Боцманская и Лоцманская, Понтонная, Портовая, Прибрежная, Рейдовая, Сейнерская, Такелажная, Флотская, Флагманская, Якорная, Штурвальная, Штилевая, набережная Рыбпорта, улица Рыбацкий причал, переулок Рыбный, улицы Рыбацкая и Рыбаков, проезд Кильватерный, переулки Прибойный и Шкиперский.

Есть улицы и переулки с характеристиками: улица Прямая и тупик Прямой, улицы Крутая, Крайняя, Сквозная, переулки Опрятный, Кривой и Ровный, Узкий и Нарядный. А есть просто улица Красивая.

Вообще в Севастополе огромное количество улиц с красивыми названиями — можно смело участвовать в каком-нибудь федеральном и даже всемирном конкурсе: Лавандовая, Ландышевая, Агатовая и Янтарная, Рябиновая и Кипарисовая, Эдельвейсовая и Сиреневая, Персиковая и Айвовая, Ореховая и Солнечная.

Улиц Солнечных в Севастополе несколько. Строго говоря, в городе названия улиц повторяться не могут, ну а вот и в городе, и в пригородных селах — вполне. Улица Солнечная есть в Балаклаве и почти в каждом селе: Терновке, Полюшко, Фронтовое, Орлиное (там солнечные и улица, и переулок). Несколько Садовых — в селе Подгорное, в Ново-Бобровке, во Фруктовом и Полюшко.

Порой в названиях улиц можно и запутаться, особенно туристам. Например, есть две улицы Шевченко — только одна названа в честь Тараса, а другая — в честь Игнатия — героя первой обороны . В поселке Сахарная Головка немудрено перепутать космонавтов: улица Космонавта Волкова (а еще есть улица, названная в честь пионера-героя Валерия Волкова), Космонавта Добровольского и Космонавта Пацаева. В Нахимовском районе можно запутаться в улице Пластунской, площади Пластунская и Пластунском проезде.

Ну а есть и такие названия, о которых и сами местные жители могут не знать. Вот кто знает, в каких районах расположены переулки Кофейный и Хризантем?

Заведующий методическим отделом ГБУ «Севастопольский центр туризма, краеведения, спорта и экскурсий учащейся молодежи» Николай Шик включили в состав топонимической комиссии в 2016 году. Он был на нескольких заседаниях.

— В основном, тогда мы обсуждали юридические вопросы. Что касается улиц с красивыми названиями — как правило, они появляются в садовых товариществах, — рассказал Н.Шик.

Набережная графа Толстого и аллея Владимира Высоцкого

Севастопольский поэт Константин Свиридов при многочисленной поддержке других городских литераторов уже несколько лет выступает с инициативой: предлагает увековечить память Владимира Высоцкого и по заслугам почтить Льва Толстого. Поэты и писатели даже отправляли обращение Президенту РФ.

«Предлагаем организовать и построить в Севастополе парк имени В.С.Высоцкого на территории от Матросского клуба до ныне действующего железнодорожного вокзала согласно проекта, разработанного Г.С.Григорьянцом и К.М.Свиридовым. В проекте заложено строительство аллеи Высоцкого, эстрады Высоцкого и памятника поэту. Считаем, что в городе, где Высоцкий снялся в одной из первых своих киноролей (фильм «Увольнение на берег») и выступил с концертом в Матросском клубе, его память должна быть достойно увековечена», — написано в обращении.

Отметим, что выступление в Матросском клубе В.Высоцкого весьма спорный момент, хоть мемориальная доска об этом есть.

Литераторы также хотят, чтобы сделали набережную от библиотеки имени Льва Толстого вдоль подпорной стены и до 4-го бастиона и назвали ее «Набережной графа Льва Толстого». Это звучит логично — во время Первой обороны Севастополя поручик Лев Толстой был приписан к батарее, которая защищала 4-й бастион.

У общественников есть еще одна идея — назвать одну из новых улиц именем журналиста и писателя Андрея Маслова. Правда, по закону, чтобы этот вопрос был рассмотрен, должно пройти 10 лет с момента смерти человека, а А.Маслов умер в прошлом году.

Кстати, именем В.Высоцкого уже названа одна из сельских улиц — в селе Орлиное. И есть две улицы Льва Толстого — одна в Ленинском районе, другая в селе Пироговка.