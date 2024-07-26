Накинулся с ножом и зарезал

Прапорщик полиции поссорился с женой и зарезал ее. Полицейского арестовали. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Как сообщила пресс-служба Симферопольского районного суда Республики Крым, 24 июля 2024 года взят под стражу 45-летний прапорщик полиции, проживающий в селе Строгановка. Ему предъявлено обвинение в убийстве супруги.

Как установлено предварительным следствием, в ходе ссоры мужчина нанес жене ножом не менее девяти колото-резанных ран в область грудной клетки. Женщина скончалась на месте происшествия.