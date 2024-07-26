Любитель детских порноснимков осужден на 16 лет

Доказано, что мужчина 1982 года рождения в августе 2020 года создал в соцсети профиль от лица женщины и вел активную переписку со школьницами из разных регионов России. Он втирался к ним в доверие, вел беседы на непристойные темы, отправлял девочкам снимки порнографического характера и склонял их к таким же ответным поступкам. На просьбы откликнулись 18 несовершеннолетних в возрасте от 7 до 16 лет. Полученные фото мужчина распространял в интернете.

Потерпевшими по делу признаны 18 школьниц в возрасте от 8 до 12 лет, проживающих в Курганской, Саратовской и Архангельской областях, Республиках Коми и Мордовия, Красноярском крае. Преступная деятельность интернет-педофила выявлена и пресечена уполномоченными правоохранительными органами. Гагаринский районный суд города Севастополя, согласившись с выводами органов предварительного следствия и прокуратуры, признал подсудимого виновным в совершении преступлений и приговорил к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием веб-сайтов и интернет-ресурсов сроком на 12 лет.

Кроме того, судом удовлетворены исковые заявления прокуратуры Гагаринского района Севастополя о возмещении морального вреда от преступления в пользу 18 потерпевших на общую сумму 1,9 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.