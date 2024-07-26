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Фасад музея Крошицкого избавляют от плесени

Щербакова Евгения

Над фасадом здания Севастопольского художественного музея им.Крошицкого опять трудятся рабочие. На этот раз работы ведутся на верхних этажах, куда ремонтники добрались с помощью автовышки.

Как пояснили «Севастопольской газете» рабочие, «идет обработка фасада противопылевыми составами». Однако такое объяснение редакции убедительным не показалось.

Как удалось выяснить, на самом деле ведется борьба с «зеленью», иначе говоря, с последствиями сырости: противомикробными средствами пропитывают наружные стены после предварительной очистки камня от плесени.

Переезд Художественного музея из кинотеатра «Москва» в свое обновленное здание должен был состояться 29 июля, но снова откладывается на неопределенный срок. Почему? Вероятно музейная коллекция не может быть возвращена в позеленевшее здание.

А факт наличия плесени снаружи наводит на мысль о наличии сырости и внутри.

«Севастопольской газете» также стало известно, что проблема с климат-контролем в помещениях музея пока так и не решена, и, похоже, на это потребуются дополнительные средства.

Возможно, ситуация исправится с началом нового отопительного сезона. Отоплением можно будет отрегулировать влажность в экспозиционных залах. Но, как говорится, это не точно.

Напомним, что музей им.Крошицкого ремонтируют с 2018 года. Ввести его в эксплуатацию городские власти обещали не раз, но этот счастливый момент всё время откладывается из-за недоделок, в том числе из-за повышенной влажности в здании.