Буги-вуги по пятницам

«Мы танцуем буги-вуги каждый день», — так поется в известной песне бит-квартета «Секрет». И это правда, когда речь идет о севастопольских любителях этого танцевального направления, объединившихся в своем увлечении три года назад в Федерацию буги-вуги.

Двери федерации распахнуты для всех любителей потанцевать под ритмы, под которые просто невозможно устоять на месте. И не только на танцполе, а еще в формате open air в парке им.Ахматовой.

Ноутбук и звукоусилительные колонки — все это создает музыкальный фон для пятничных занятий у арки дополненной реальности. Пройти мимо почти невозможно: «Ух ты! Прикольно!» А в ответ: «Присоединяйтесь!»

Занятия ведет тренер по буги-вуги и Rockabilly федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла Михаил. Говорит, что это одна из танцевальных встреч по пятницам на свежем воздухе, после 19.00, когда спадает жара.

— Просто собираемся потанцевать. Конечно, танцы — это тоже спорт, но еще приятный досуг и хорошее времяпрепровождение, для здоровья физического и эмоционального, — делится тренер.

По его словам, регулярно танцующих по пятницам — несколько пар, от пяти до 10 человек, но присоединиться могут все желающие.

Марина пришла год назад на буги-вуги. Говорит, искала, где можно потанцевать — в городе таких мест мало.

— Но я нашла и теперь с удовольствием танцую, это очень хороший способ развеяться, научиться танцевать и импровизировать. Занятия доступны людям в любом возрасте и любой подготовки. На постоянной основе они проходят в двух местах: один клуб у нас расположен в «Муссоне», второй – в районе 5-го километра, в отделении клуба Rockabilly Sevastopol Миша ведет занятия в группе «16+», — дополнила Марина.

В этот раз ребята учили новые танцевальные элементы, только-только привезенные с очередного семинара по танцам.

— Именно сегодня наши друзья вернулись с семинара, который проходил в Самаре, и привезли новые элементы джазового танца линди-хоп, которые мы сразу по горячим следам стали разучивать. Получился легкий мастер-класс, – показал на одного из танцоров Михаил.

Участник семинара Валентин признался, что увлекся танцами случайно — вышел на пенсию, появилось свободное время, увидел однажды и...

— Начал изучать джазовые танцы, потому что обожаю джазовую музыку. Потом заинтересовался, стал заниматься в разных группах, ездить на различные фестивали. А тут ребята-энтузиасты открыли у нас в городе направление «буги-вуги», что тоже входит в направление свинговых танцев, которые предполагают определенный набор шагов и ритмов, — вступил в беседу Валентин.

На этой тренировке пару ему составила Наталья, убежденный союзник по увлечению линди хопом.

— Шаг, шаг, поворот вокруг себя... — пластично повторяет она движения, которые показывает Валентин.

По словам Натальи, в Севастополе сейчас развивается еще одно направление линди — линди стрит. По сравнению с Rockabilly и буги-вуги, которые появились в конце 40-х годах, линди хоп рожден еще в начале 30-х.

Как оказалось, Наталья обладает поистине векипедическими знаниями по этой теме. Говорит, что все началось со знаменитого чарльстона, который со временем претерпел изменения, после чего в клубы белых разрешили вход людям с темной кожей.

— Понимаете, тогда произошла культурная революция, в результате которой танцы эпохи Гэтсби превратились в линди-хоп. Все танцевальные залы Нью-Йорка гремели музыкой джаза, а народ толпами стоял в очередях в танцевальные клубы. Сейчас мы возрождаем всю эту историю: создали в Севастополе танцевальную группа «Линди стрит», организовали джаз-бэнд, который играет джаз 30-х годов. Я танцую и пою джаз! Это очень круто! — с удовольствием признается Наталья.

За разговорами солнце уже окончательно провалилось за горизонт, оставив на небосклоне красно-оранжевые полосы — примету летнего севастопольского вечера.

«Ну что, поехали!» — командует Михаил, после чего пары демонстрируют эффектные акробатические элементы, без которых не бывает настоящих джазовых танцев.