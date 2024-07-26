Будут соревноваться в охотничьих трофеях

Организуют выставку Всероссийская ассоциация «Росохотрыболовсоюз», Ассоциация охотников и рыболовов Севастополя, а также ООО «Клуб путешественников». Для охотников со стажем выставка-конкурс станет еще одной возможностью показать свои трофеи и подтвердить личную охотничью репутацию.

Правда, еще до выставки трофеи необходимо предоставить на экспертизу, что и было сделано. На сегодня экспертиза уже практически проведена, остались формальности, после которых можно будет назвать точную дату открытия выставки.

Как рассказал «Севастопольской газете» руководитель Ассоциации охотников и рыболовов Севастополя, эксперт Всероссийской категории по охотничьим трофеям Виталий Леготкин, на экспертизу было подано 67 трофеев, что для Севастополя весьма хороший показатель.

Большинством трофеев — это клыки кабана и рога европейской косули. Кроме них, есть черепа волка, медведя, шкура медведя, рога оленя...

Для оценивания экспонатов создана экспертная комиссия, в которую вошли квалифицированные специалисты: два эксперта Всероссийской, один – второй и один – третьей категорий.

Они определяли подлинность трофеев, правильность их формирования (например, чтобы рога косули были от одного животного, а не от разных). Кроме того, проведены линейные измерения, на основании которых по особой методике повышается балльность экспонатов.

Несмотря на то, что в Севастополе с 2021 года охота запрещена, наши охотники выезжают охотиться в другие регионы России и оттуда привозят трофеи. К слову, в Севастополе сейчас зарегистрировано более пяти тысяч охотников.

Остается добавить, выставка конкурс состоится в помещении ООО «Клуб путешественников» по адресу ул.Хрусталева,173/1.