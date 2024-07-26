Амброзии уже тысячи гектаров, а кое-где и миллионы

Прошел месяц с момента публикации жалобы жителей домов по ул.Вакуленчука по поводу пышно разросшейся амброзии. Причина — после ремонта подпорных стен на клумбы на придомовой территории завезли грунт, зараженный семенами опасного сорняка.

Растение с красивым названием активно захватывает территорию Севастополя, подавляя любую травяную растительность возле себя. Но главная опасность амброзии в том, что она вызывает поллиноз — классическое аллергическое заболевание с поражением дыхательных путей, глаз, кожи, нервной, пищеварительной систем и других внутренних органов.

Бороться с карантинным сорняком очень непросто. Простым выкашиванием наземной части проблему не решить, необходимо выдергивать растение с корнем и уничтожать.

Увы, ситуация складывающаяся в городе заставляет сделать вывод, что такое важное дело пущено на самотек и значит вспышки аллергических заболеваний этим летом, увы, не избежать.

Отдельно стоит вопрос о завозе зараженного семенами амброзии растительного грунта. Что известно об этом карантинной службе? Кто организовал и санкционировал этот процесс? Какие меры принимаются по локализации и уничтожению опасного пришельца?

Тысячи и миллионы зараженных гектаров

Вопросы о ситуации с карантинным сорняком «Севастопольская газета» адресовала пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора по Крыму и Севастополю.

Как оказалось, Севастополе в настоящий момент установлены 23 карантинных зоны по амброзии на площади 2 368 гектаров (это 2% всей территории города). Показатель совсем не велик, но нужно учитывать, что сельхозземли в Севастополе не так уж и много — лишь пятая часть от всех земель. Но есть и большие зараженные территории. Так в сентябре прошлого года был выявлен новый очаг распространения амброзии полыннолистной в 179 га на территории Балаклавского муниципального округа.

Управление, в соответствии с федеральным законодательством «О карантине растений» разработало и направило правительству Севастополя программу локализации очагов и ликвидации популяции карантинного сорняка. В пресс-службе особо подчеркнули, что ответственность за распространение амброзии несут собственники земельных участков, как физические, так и юридические лица, а борьба с ней — общее дело городских властей, профильных служб и всех граждан.

Сотрудники управления проводят мониторинг фитосанитарного состояния подведомственной территории, выездные обследования — в плановом порядке и по обращению соответствующих органов и граждан. Для обращений на ведомственном сайте существует электронная форма, а также телефоны и адрес.

В этом году обращений от жителей Севастополя непосредственно в управление по факту амброзии полыннолистной не поступало.

На территории Республики Крым установлена 431 карантинная зона — карантинный режим по амброзии введен на площади 298 297 га (11% от всей территории субъекта). Самые проблемные районы — Симферопольский, Красногвардейский и Сакский. Это связано с особенностями микроклимата и географическим положением (степные и предгорные территории).

Южное межрегиональное управление Россельхознадзора курирует и новые российские территории — Херсонскую и Запорожскую области. Вот там ситуация с распространением амброзии намного сложнее: в украинский период должного внимания борьбе с карантинными сорняками здесь не уделялось. На сегодняшний день в Херсонской области сотрудниками управления установлено 40 карантинных зон по амброзии на площади более 1 миллиона гектаров (это 35% территории), в Запорожской — 47 зон на площади более 1,5 миллиона гектаров (более половины всей территории области).

Справка

Территория города Севастополя — 1079 кв.км, Республики Крым — 26000 кв.км, Херсонской области — 28500 кв.км, Запорожской области — 27500 кв.км.