250 лет битве при Шуме отметят лекциями

В первые дни августа в Крыму отметят 250 лет знаменитого Шумского сражения, в которой русские одержали победу на турками.

Сражение состоялось при деревне Шума под Алуштой 4 августа (24 июля) 1774 года. Именно в этом сражении принял участие тогда еще подполковник Михаил Голенищев-Кутузов, там он получил свое знаменитое ранение, сделавшее его узнаваемым.

М.Кутузов, командовавший гренадерским батальоном Московского легиона, был тяжело ранен пулей, пробившей левый висок и вышедшей у правого глаза, который «искосило», но зрение сохранилось, вопреки расхожему мнению.

По мнению исследователей, это ранение во многом предопределило полководческую славу Кутузова и его нестандартные способы мышления.

В честь 250-летия сражения директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин прочтет лекцию о сражении в «Библиотеке Таврика им.А.Х.Стевена». Второй раз лекция состоится 2 августа в Алуште.

Как рассказал «Севастопольской газете» А.Мальгин, победа при Шуме имела важное значение для истории России, по сути, она положила конец Османскому присутствию в Крыму.

Эта битва, к сожалению, не известна широко в народе, между тем, это важный исторический факт. По окончании сражения обе стороны получили известие о заключении Кючук-Кайнарджийского мира и о прекращении военных действий.

По итогам войны Крымское ханство получило независимость от Османской империи. Это стало первым шагом для последующего включения Крымского ханства в состав России.

Как уже рассказывала «Севастопольская газета», в Алуштинском историко-краеведческом музее открыта диорама авторства художника Игоря Дзыся, посвященная знаменитому сражению при деревне Шума под Алуштой.