В России сформирован список курортов федерального значения

Правительство РФ утвердило список курортов федерального значения, лечебно-оздоровительных местностей и курортных регионов. Соответствующий документ подписан премьер-министром и есть в распоряжении ТАСС .

В список включены 55 курортов федерального значения. Среди них — Анапа, Сочи, Теберда, а также курорты южного берега Крыма — Алупка, Алушта, Гурзуф, Кореиз-Мисхор, Ливадия, Ореанда, Симеиз, Ялта. Кроме того, в утвержденный перечень вошел один курортный регион — Кавказские минеральные воды и одна лечебно-оздоровительная местность, расположенная в Новгородской области между озерами Ужин и Валдайское.

Перечень нужен, чтобы разграничить подведомственность. Работу федеральных курортов будет координировать Министерство здравоохранения РФ. Местности, не вошедшие в список, будут признаны региональными — их будут курировать региональные минздравы.

Утвержденный перечень — открытый документ: после дополнительных исследований в него могут включить и другие курорты.

Распоряжение необходимо для реализации новых норм федерального закона «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах». Он был подписан в августе 2023 года.