Угол наклона дерева теперь не считается критерием его аварийности

В прежнем законе это понятие включало наличие на дереве дупел, гнили, обрывов корней, а также опасного отклонением ствола от вертикали на 30 градусов и более. Считалось, что именно такая величина отклонения способна привести к падению дерева, с риском причинить ущерб здоровью и имуществу физических и юридических лиц.

Но депутат Вячеслав Горелов предложил исключить градус отклонения из понятия «аварийно-опасное дерево».

По его словам, это решение стало результатом дискуссии с Севприроднадзором. Депутаты сочли указание градуса отклонения не совсем правильным, и, заручившись поддержкой экспертов из Института биологии южных морей, настояли не считать угол наклона дерева точным критерием, определяющим его состояние. Их аргумент: в каждом конкретном случае необходимо учитывать породу дерева, поскольку некоторые из них растут под наклоном по своей природе.

Таким образом, критерий градусности из понятия «аварийно-опасное дерево» теперь исключен.