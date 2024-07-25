Старушка позарилась на забытый смартфон

В Гагаринский райотдел обратился 27-летний местный житель, забывший свой мобильный телефон на зарядке в одном из кафе города. Когда молодой человек вернулся за ним, мобильного устройства уже не было.

Полицейские установили, что забытый телефон забрала одна из посетительниц кафе. На выходе она столкнулась с потерпевшим и даже подсказала ему время, держа похищенное в руках.

Дома женщина завернула телефон в газету, засунула в чулки и спрятала в шкаф, но забыла его отключить. Когда оперативники пришли ее задерживать, старушка напрочь отрицала вину, но тут зазвонил телефон...

Сотрудники полиции изъяли похищенное и вернут его законному владельцу.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело. По статье «Кража» ей грозит лишение свободы на срок до 5 лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.