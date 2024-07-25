Победили в конкурсе «Большая перемена»

Две школьницы из Севастополя победили во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» в категории 5-7 классы, написал в своем телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Победителями от Севастополя стали Диана Ежова —ученица гимназии №1 им.А.С.Пушкина и Ева Привалихина из школы №34. Наградой за победу им станет большое «Путешествие мечты» из Москвы во Владивосток, в которое девочки вместе с другими победителями отправятся в августе-сентябре. Не останутся без награды и их наставники.

Кроме того, лауреатами конкурса названы еще пять севастопольских школьников: Михаил Лапа из школы № 58, София Хромова (школа № 60), Радмир Деревянко (школа № 22), Сергей Рощупкин (Инженерная школа), Дмитрий Васильев (Севастопольское президентское кадетское училище).

Эти ребята награждены сертификатами на поездку по программе Росмолодежи, которая называется «Больше, чем путешествие».

Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в России с 2021 года в рамках национального проекта «Образование». В этом году в конкурсе приняли участие 3,5 млн школьников из разных регионов страны. Основной конкурсной темой стала «семья», а главными критериями оценки – оригинальность мышления, умение работать в команде, коммуникабельность.

Торжественное закрытие конкурса состоялось в «Артеке», куда приехали 700 участников из 68 российских регионов.