На набережной Приморского бульвара устанавливают забор

Вероятно, часть выделенных федеральными властями средств на ремонт набережных Приморского бульвара и пляжа «Хрустальный», поступила в Севастополь.

О начале ремонта, вернее об установке забора сообщил в соцсетях и.о.вице-губернатора Евгений Горлов: «В рамках поручения губернатора и выделенных средств, мы приступаем к установке временного ограждения на набережной Приморского бульвара».

На некоторых участках набережной в центре Севастополя проход будет ограничен, предупредил Е.Горлов: это необходимо, чтобы приступить к поэтапному благоустройству.

Как сообщалось ранее, городское правительство согласовало с Минстроем и Минфином необходимость полноценного ремонта не только набережных, но и их гидротехнических сооружений. Севастополю выделили на это субсидию в 734 млн рублей. Работы обещали начать, сразу после поступления средств в городской бюджет.

Набережную Приморского бульвара несколько раз серьезно разбивало штормом. Горхоз пытался начать восстановительные работы в 2021 году, водолазы даже искали на дне бухты смытые волнами 130 кв.метров гранитной плитки. Нашли не всё.

Гранит, которым выложили набережную в 2010 году, сейчас оказался весьма редким, поэтому было решено недостающую часть плитки закупить за границей. До ноября 2023 года полностью восстановить набережную так и не удалось, а «шторм века» добил ее окончательно.