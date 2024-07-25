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На Доску Почетных граждан нанесли имя адмирала Касатонова

Щербакова Евгения

На месте стертой надписи про Леонида Кучму на Доску Почетных граждан Севастополя нанесли имя адмирала Игоря Касатонова.

Как рассказал капитан 1 ранга в отставке Сергей Горбачев, в 2016 году на конференции в ДОФе, посвященной 25-летию флотораздела, в резолюцию был занесен вопрос присвоения звания Почетного гражданина города адмиралу И.Касатонову. Одновременно с этим готовилось представление к званию Героя России.

— Последнее не было реализовано из-за всякого рода кадровых коллизий. Что касается звания Почетного гражданина, то из-за разного рода субъективных моментов наша инициатива тогда до конца реализована не была. Но она была поддержана теперь руководителями Севастополя, а также общественностью флота и города, — рассказал С.Горбачев.

Он также сообщил, что в преддверии Дня ВМФ адмирал И.Касатонов приехал в Севастополь. 26 июля ему будут вручены регалии, соответствующие званию Почетного гражданина.

Адмиралам И.Касатонову и Александру Витко звание Почетных граждан Севастополя присвоили 3 мая 2024 года на пленарном заседании заксобрания.

Торжественную церемонию вручения этого знака отличия проводят в День города — 14 июня. Но в этот день чествовали только А.Витко. 85-летний И.Касатонов не смог приехать в Севастополь к этой дате по состоянию здоровья. Поэтому его награждение отложили.