Из-за ремонта подземного перехода временно отключат воду
Воду собираются отключить на 12 часов, с 22.00 6 августа до 10.00 7 августа, сообщается на сайте городского водоканала. В качестве причины называется ремонт подземного пешеходного перехода по улице Героев Севастополя, то есть на остановке «Матрос Кошка».
На этот период подавать воду приостановят на 34 улицах: ул. Розы Люксембург, ул. Перекопская, ул. Надеждинцев, ул. Папанина, ул. Матвея Воронина, ул. Рабочая, ул. Карла Либкнехта, ул. Белостокская, ул. Бутырская, ул. Чесменская, ул. Пляжная, ул. Дзержинского, ул. Корабельная, ул. Дзигунского, ул. Комсомольская, ул. Героев Севастополя, ул. Горького, пер. Яличный, ул. Причальная, ти-к Вагонный, пер. Арабатский, ул. Госпитальный спуск, ул. 2-ая Бастионная, ул. Хрулёва, ул. Адмирала Макарова, ул. Волынская, ул. Брестская, ул. Севская, ул. Николая Островского, ул. Гармаша, ул. 3-я Бастионная, ул. Портовая, ул. 1-ая Бастионная, ул. Дмитрия Загорулько.