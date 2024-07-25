Из-за ремонта подземного перехода временно отключат воду

Воду собираются отключить на 12 часов, с 22.00 6 августа до 10.00 7 августа, сообщается на сайте городского водоканала. В качестве причины называется ремонт подземного пешеходного перехода по улице Героев Севастополя, то есть на остановке «Матрос Кошка».