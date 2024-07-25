Информацией о невыплате зарплаты строителям заинтересовалась прокуратура

Прокуратура города Севастополя проводит проверку по видеообращению группы строителей, размещенному в социальных сетях. Сообщается о задолженности перед ними заработной платы работодателем на сумму более пяти млн рублей.

Сотрудники прокуратуры выехали на стройплощадку для проведения встречи со строителями, работодателями и подрядчиком. Оперативно разработана дорожная карта по погашению образовавшейся задолженности.

По результатам проверочных мероприятий надзорным ведомством будет дана оценка нарушениям сроков оплаты труда работодателем, сообщила пресс-служба правоохранительного ведомства.

Видеообращение строителей о том, что работодатель задолжал им зарплату за несколько месяцев на сумму более пяти миллионов рублей, а также иных нарушениях, допущенных при реконструкции общежитий СевГУ, было выложено в соцсети утром 23 июля. Пост отследили сотрудники Следственного комитета и начали расследование.

К концу рабочего дня рабочие выложили в соцсетях еще одно видеообращение, в котором сообщили, что конфликт улажен благодаря «дипломатическим способностям подрядчика».