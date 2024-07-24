В Херсонес будут ходить три автобусных маршрута

Запуск двух новых автобусных маршрутов в открывающийся 30 июля Новый Херсонес анонсировал в своем телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев. К существующему маршруту №22 (с 5-го км Балаклавского шоссе) теперь добавятся автобусные маршруты №73 и №74.

«Специально для работы «Нового Херсонеса» мы разработали два новых автобусных маршрута, чтобы севастопольцам и гостям города было удобнее добираться в музейно-храмовый комплекс», — написал глава города.

Новые маршруты начнут работать с 30 июля, в день открытия музейного комплекса. Интервал движения — 30 минут. Автобус №73 («Центральное кольцо – Херсонес») — с 7.00 до 21.00, а №74 («Парк Победы – Херсонес») — с 8.00 до 21.00.

При этом автобус №22 продолжит свою работу по устоявшемуся маршруту с летним расписанием с 7.00 до 22.20.

Глава города прогнозирует в первые дни после открытия Нового Херсонеса много посетителей и наплыв личного транспорта. Для решения этой проблемы он предложил автовладельцам оригинальное решение вопроса: припарковать машину на автостоянке в парке Победы и оттуда отправиться к Новому Херсонесу на автобусе №74. Парковка — это как раз конечная остановка этого автобуса.