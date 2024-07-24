Украинский агент попытался убить военнослужащего в Джанкое

Уголовное дело в отношении 62-летнего гражданина Украины расследовано и передано в суд. Мужчина обвиняется в покушении на убийство: он подложил взрывное устройство под автомобиль и взорвал его, но хозяин авто не пострадал.

Управлением по расследованию особо важных дел следкома установлено, что Служба безопасности Украины разработала план по устранению военнослужащего, который ранее проходил службу в ВСУ, а после вхождения Крыма в состав Российской Федерации перешел в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации. Для совершения особо тяжкого преступления куратор из СБУ склонил к сотрудничеству жителя Чехии, временно проживавшего в Симферополе, являющегося гражданином Украины.

Тот приобрел поражающие элементы, из которых изготовил взрывное устройство, арендовал квартиру в Джанкое рядом с местом домом будущей жертвы. 23 сентября 2023 года у дома по ул.Садовая он установил на днище «Шевроле-Авео» взрывное устройство и дистанционно привел его в действие. Однако убить военнослужащего не удалось, «поскольку мужчина отсутствовал в транспортном средстве».

Злоумышленник был установлен и задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и крымской полицией. В обысков по местам жительства фигуранта было найдено огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.

Уголовное дело направлено в Джанкойский районный суд, сообщила прокуратура Республики Крым.