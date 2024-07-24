Участие Академии наук в экспертизе школьных учебников станет обязательным

Депутаты Государственной Думы приняли в третьем чтении поправки в федеральные законы «Об образовании в РФ» и «О Российской академии наук...», сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента. Документом закрепляется участие РАН в экспертизе учебников и разработанных в комплекте с ними учебных пособий, которые включаются в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ начального, основного и среднего общего образования. Сейчас такую экспертизу проводит Минпросвещения.

Речь идет о проверке содержания на научную обоснованность. В соответствии с приказом Минпросвещения в числе критериев, по которым проводится оценка учебных пособий, — отсутствие недостоверных, научно не подтвержденных и сфабрикованных фактов, в том числе о событиях и участниках Второй мировой войны.

При обсуждении поправок было отмечено, что особенно важным сегодня проработать материалы учебных пособий по математике, физике, химии, биологии.